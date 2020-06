Deuda de Citgo no está sujeta a la autorización de la AN

CARACAS – La procuraduría especial desinada por la AN de Juan Guaidó, aclaró este miércoles que el refinanciamiento de la deuda de Citgo no está sometido al control del Parlamento, porque no es una empresa constituida en Venezuela.

“El refinanciamiento de deuda de Citgo Petroleum Corporation no se somete al control autorizatorio previo de la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 187 de la Constitución, a diferencia de las operaciones financieras de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Las facultades de control de la Asamblea Nacional se extienden a contratos suscritos por órganos y entes de la Administración Pública Nacional así definidos en la Ley que regula la materia. Esto incluye a las empresas del Estado constituidas en Venezuela, como es el caso de PDVSA”, señaló la oficina en un comunicado.

Indican que esos controles no se pueden ejercer extraterritorialmente respecto de filiales de la petrolera fuera del país, ni sobre contratos ejecutados en el exterior que no estén relacionados con el giro o tráfico de la propia Pdvsa.

“Es por lo anterior que el refinanciamiento de la deuda de Citgo Petroleum Corporation no se somete al control de la Asamblea Nacional, en tanto Citgo está domiciliada en el extranjero y el refinanciamiento se basa en contratos suscritos y ejecutados en el extranjero, sin relación con el giro o tráfico de PDVSA”, señalan.

“En concreto, este es el caso del refinanciamiento del Bono Citgo 2020, que fue emitido en 2016 como una deuda asegurada. Cabe acotar que la operación de refinanciamiento versa sobre la obligación original, contraída en 2016, y no sobre la garantía otorgada en su momento”, agregan.

Detallan que dicho argumento se ha presentado por el bono de Pdvsa 2020, porque precisamente “fue emitido por PDVSA, para supuestamente financiar operaciones propias de su giro o tráfico, pero otorgando en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc. Esa garantía fue otorgada en beneficio del giro o tráfico de PDVSA”.

“Por consiguiente, los contratos del Bono PDVSA 2020 sí se someten al control previo de la Asamblea, al ser contratos de interés público nacional suscritos por un ente de la Administración Pública Nacional domiciliado en Venezuela (PDVSA), con ocasión a su giro o tráfico, tal y como la Asamblea Nacional advirtió en Acuerdo del 27 de septiembre de 2016”, convino.

Aumento de emisión de títulos

Citgo Petroleum Corporation publicó que fijó el precio de la emisión de 1.125 millones de dólares de notas garantizadas superiores al 7,00% de interés, con vencimiento en 2025, en una oferta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”).

El monto del capital de estos títulos es un incremento de la oferta previamente anunciada de 750 millones de dólares. Se espera que el cierre de la operación se produzca el 9 de junio de 2020, sujeto a las condiciones habituales.

La Compañía tiene la intención de utilizar el producto neto de la venta de los pagarés para cancelar completamente los 614 millones de dólares pendientes de pago de un préstamo a plazo B con vencimiento en 2021 y los intereses acumulados y no pagados. A la vez, cancelar todas las comisiones y gastos relacionados con la oferta, y e incrementar el capital de trabajo.

Por su parte, el economista Francisco Rodríguez criticó la operación por no contar con un aval de la AN electa en 2015, a pesar que los pagarés comprometen los activos de la empresa, que podría ser subastada a partir de julio, si el tribunal de Delaware que lleva la causa de la reclamación de Crystallex contra Venezuela, sentencia en contra de la administración de Juan Guaidó.