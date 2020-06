(ANSA) – BRUXELLES, 4 GIU – Gli ultimi sviluppi in Venezuela hanno ulteriormente approfondito la lunga crisi istituzionale e politica e ridotto lo spazio democratico e costituzionale nel paese. Lo afferma in una nota l’Alto rappresentante Josep Borrell, a nome dell’Unione europea. “Come già affermato l’Ue ritiene che la sessione di voto che ha portato alla ‘elezione’ di Luis Parra non sia stata legittima”, in quanto “non ha rispettato i principi costituzionali democratici”. L’Ue “continua a sostenere pienamente Juan Guaidò come presidente dell’Assemblea nazionale” e “respinge le intimidazioni, la violenza e le decisioni arbitrarie contro i suoi membri”. Nella nota si ritiene “inaccettabile la crescente repressione politica e il deterioramento della situazione dei diritti umani” e si ribadisce che una “via di uscita sostenibile dalla crisi venezuelana può essere raggiunta solo attraverso un processo politico inclusivo che porti a elezioni presidenziali libere ed eque”.