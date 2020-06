(ANSA) – ROMA, 4 GIU – “L’Italia sta vivendo un momento tragico con un presidente del Consiglio totalmente insufficiente nell’approccio che dovrebbe avere verso il Paese e il futuro”. Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato che aggiunge: “Se ha sentito l’esigenza di richiamare le menti “illuminate” del Paese per far ripartire l’economia italiana mi chiedo: ma i 500 consulenti di cui si è circondato per disegnare la mappa della ripartenza che fine hanno fatto, dove sono?”. “La verità – conclude – è che le chiacchiere stanno a mille, i fatti a zero… non c’e una visione del Paese, mancano totalmente progettualità e una sana e vigorosa politica industriale. Forza Italia ha dato proposte e ricette in abbondanza, ha offerto concretezza e soluzioni: avevamo la speranza di un nuovo approccio del governo, ma ascoltato il vaniloquio di Conte abbiamo paura che non sarà così”.