Scuola: Delrio, nidi riaprano subito,sostegno urgente a 0-6

(ANSA) – ROMA, 4 GIU – “Dopo il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico all’estensione delle linee guida per le attività estive ai bambini da zero e tre anni occorre che a questi bambini sia consentito subito tornare a vivere gli spazi di comunità. A questo scopo vanno superate le restrizioni contenute nell’ultimo Dpcm per i servizi educativi ma soprattutto deve essere favorita la riapertura dei nidi che costituiscono molto più di un centro estivo per il servizio pedagogico offerto ai bambini e aiuto ai genitori. Allo stesso modo è urgente risolvere le questioni economiche legate alle scuole per i bambini tra zero e sei anni perché ripartano in sicurezza. La scuola deve essere al centro della rinascita”.Così il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.