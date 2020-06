Coronavirus: in Iran nuovo picco, casi ai massimi da marzo

(ANSA) – TEHERAN, 4 GIU – Salgono a 164.270 i casi di Covid-19 in Iran, con 3.574 contagi nelle ultime 24 ore, in ulteriore aumento rispetto ai dati di ieri, quando si era registrato il picco di malati in un giorno da marzo. Le nuove vittime sono 59, per un totale di 8.071 decessi. I ricoverati in terapia intensiva aumentano ancora a 2.569, mentre i pazienti guariti crescono a 127.485. I test effettuati superano oggi il milione (1.019.362) Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano il portavoce del ministero della Salute iraniano Kianoush Jahanpour. Nelle province meridionali e occidentali dove si sta registrando un preoccupante aumento dei casi, ha aggiunto il ministro della Salute Saeed Namaki, sono state inviate squadre di esperti per affrontare l’emergenza. Teheran ha già reimposto restrizioni da metà maggio nelle “zone rosse” ritenute ad alto rischio nelle province del Khuzestan e del Sistan e Baluchistan.