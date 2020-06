(ANSA) – ROMA, 4 GIU – “Pensiamo che Maddie sia morta”. Lo ha detto, secondo quanto riportato da Skynews, il procuratore tedesco che sta indagando sull’ultima pista nel caso della bambina inglese scomparsa in Portogallo nel 2007, quando aveva tre anni. La polizia tedesca ha annunciato ieri di avere aperto un’indagine su un tedesco di 43 anni pluripregiudicato per reati sessuali che al momento si trova in carcere per altri crimini.