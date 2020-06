Dona Bertarelli promotrice dell’economia blu-sostenibile

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Dona Bertarelli, svizzera di origine italiana, nota per le sue imprese sportive nell’oceano e detentrice del record femminile di velocità nel giro del mondo a vela senza scalo, imprenditrice che si batte da sempre per la conservazione degli oceani, è stata nominata consigliera speciale della Blue Economy dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Collaborerà con l’UNCTAD nella promozione di un’economia blu-sostenibile, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, al fine di assicurare l’utilizzo responsabile e rigenerativo di oceani, mari e coste, al fine di stimolare la crescita economica. Nel 1998 Dona Bertarelli ha co-creato la Fondazione omonima dove guida il lavoro per l’attuazione di politiche a favore della conservazione dell’ambiente marino e della protezione degli oceani, al fine di salvaguardare i mezzi di sussistenza delle persone che dipendono dall’oceano. La Fondazione Bertarelli ha sostenuto la protezione e la conservazione ambientale di oltre 2,7 milioni di Km/q di oceano. “Sono onorata da questa nomina e grata per l’opportunità che mi viene offerta – dice Dona Bertarelli -. Dipendiamo dall’oceano per tutto: sostentamento, cibo, trasporti, attività ricreative, turismo e perfino l’aria che respiriamo. Ma i nostri oceani sono minacciati, è giunta l’ora di fare le cose in maniera diversa”. “Sono lieto di dare il benvenuto in questa importante veste a Dona Bertarelli, pioniera della conservazione marina e dell’educazione scientifica, filantropa di lunga data”, ha aggiunto Mukhisa Kituyi, segretario generale UNCTAD. (ANSA).