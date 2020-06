Calcio: no di Griezmann al PSG, vuole restare nel Barcellona

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Antoine Griezmann non vuole andare al Paris Saint-Germain. L’attaccante francese avrebbe rifiutato di trasferirsi al Parco dei Principi nell’ambito dell’operazione che potrebbe portare Neymar al Barcellona. Griezmann, che da quando ha lasciato l’Atletico Madrid per trasferirsi in Catalogna non ha fatto faville, è stato spesso messo in discussione dall’ambiente blaugrana, offrendo prestazioni non in linea con il suo potenziale tecnico. ‘Le Petit Diable’ non è mai entrato completamente in sintonia con Messi e Suarez e, soprattutto ai tempi della gestione Valverde, qualche volta è pure finito in panchina. (ANSA).