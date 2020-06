Tennis: Nadal “porte chiuse potrebbe essere unica soluzione”

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Rafael Nadal sarebbe entusiasta di tornare al Roland Garros, ma ha confidato che si recherà a Parigi soltanto se dovessero esserci le condizioni giuste. “Per quanto riguarda il Roland Garros – ha detto a Marca – se sarà possibile disputare il torneo in condizioni ottimali e in totale sicurezza, se tutti potranno giocare, allora ci sarò”. “Oggi dobbiamo prendere le necessarie precauzioni ed essere responsabili per garantire la sicurezza e la salute di tutti nel mondo del tennis” ha dichiarato il 19 volte campione Slam. Pur non essendo un fan dei tornei a porte chiuse, il maiorchino ritiene che il tennis potrebbe seguire l’esempio del calcio. “Il calcio viene giocato senza pubblico in questo momento. Se mi chiedete se mi piace una cosa del genere, la risposta è no. Nulla può sostituire la presenza del pubblico e l’energia che genera. Personalmente mi sento bene, a casa avevo i macchinari giusti per allenarmi e mantenermi in forma dal punto di vista fisico. A poco a poco ho ripreso ad allenarmi diversi giorni alla settimana, ma non sette su sette. È stata una ripresa graduale e molto lenta. L’obiettivo è essere pronti per il giorno in cui si potrà tornare a giocare a tennis, ma ancora non sappiamo quando sarà possibile” ha concluso Nadal. Lo spagnolo ha infine commentato quanto sta accadendo negli Stati Uniti dopo l’uccisione da parte di un poliziotto dell’afroamericano Floyd: “È un discorso molto lungo ed è difficile rispondere. Tutte le persone che vogliono un mondo buono e un mondo in pace sono contro il razzismo, contro la povertà e tutti i terribili eventi che accadono di frequente. Quando vedi le proteste per le strade … pensi che non debba succedere. Non mi piace vedere questo e non penso che sia un buon esempio La violenza può solo creare disastri”. (ANSA).