Conte, daremo incentivi per pagamenti elettronici

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Il governo è già al lavoro per un ambizioso Recovery plan per l’Italia. Ho annunciato un confronto con tutte le forze produttive e le energie migliori del nostro Paese: dobbiamo modernizzarlo ed è l’occasione giusta per farlo. Vogliamo introdurre incentivi alla digitalizzazione per i pagamenti elettronici, dobbiamo assolutamente consentire l’emersione del sommerso e rafforzare l’interconnessione delle banche con i dati pubblici”. Lo dice il premier Giuseppe Conte al webinar Ey Digital Talk “Italia riparte”.