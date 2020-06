(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Un messaggio di rinascita attraverso lo sport. E’ la finalità della staffetta di Obiettivo3*, un viaggio che, dal 12 al 28 giugno, vedrà oltre 50 atleti paralimpici, tra i quali Alex Zanardi, passarsi il testimone, da nord a sud. In un momento difficile, Obiettivo Tricolore vuol rappresentare l’Italia che riparte, dimostrando che si può resistere e lottare insieme. Gli atleti percorreranno il tragitto in handbike, bici o carrozzina olimpica. La staffetta di Obiettivo Tricolore avrà tre partenze differenti: la prima venerdì 12 giugno da Luino, sul Lago Maggiore. Da qui la carovana percorrerà la Lombardia, sconfinerà in Emilia e arriverà a Firenze, in piazza della Signoria. La seconda, sabato 13, scatterà da Levico Terme, passerà da Friuli e Veneto, dalla Romagna sempre per arrivare a Firenze. La terza, partendo dalla provincia di Cuneo il 16 giugno, passerà per Genova e il Ponte Morandi, fino a sbarcare in Toscana. Il 19 giugno, riuniti i testimoni e i tre colori della bandiera, la staffetta riprenderà il viaggio verso il Lazio fino ad arrivare a Santa Maria di Leuca, dove domenica 28 giugno l’ultimo atleta isserà al cielo la bandiera della manifestazione. In totale 52 atleti paralimpici percorreranno 3 mila km, suddivisi in 43 tappe, toccando 14 regioni d’Italia, compresa la Sardegna, dove un atleta imbarcherà il proprio testimone per Civitavecchia. “Obiettivo3 è nato con diverse ambizioni, tra le quali quella di provare a portare tre atleti ai Giochi paralimpici – spiega Zanardi -. Ma, fin dai primi passi, abbiamo unito le ambizioni di carattere agonistico a una vocazione più ampia che anima gli atleti. I ragazzi hanno una voglia enorme di sfruttare le opportunità che si trovano davanti per superare le difficoltà della vita. L’occasione è di compiere una piccola impresa”. (ANSA).