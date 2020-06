(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Angela Stanford vicecapitana degli Stati Uniti alla Solheim Cup (la Ryder al femminile) 2021. Per Pat Hurst, guida degli Usa nella sfida contro il Vecchio Continente in programma a Toledo, nell’Ohio, è la prima scelta da inserire nel suo staff verso l’appuntamento di settembre 2021. “Non appena Mike Whan, commissario del LPGA Tour, mi ha scelta quale capitana dell’America, ho deciso che la Stanford doveva essere lì al mio fianco. Ha passione, fuoco dentro, determinazione, tutte qualità che voglio nella mia squadra”. Queste le parole di apprezzamento della Hurst nei confronti della Stanford, che ringrazia. “Sono davvero onorata e non potrò mai ringraziare abbastanza Pat per avermi concesso questo privilegio. Le mie sei avventure da giocatrice alla Solheim Cup rappresentano alcuni tra i momenti più alti della mia carriera, non vedo l’ora di mettermi al lavoro”. La Stanford, 42enne texana di Fort Worth (lì dove l’11 giugno ricomincerà il PGA Tour, il massimo circuito maschile di golf con il Charles Schwab Challenge), ha giocato la Solheim Cup la prima volta nel 2003 e l’ultima nel 2015 quando, nel penultimo match di singolo, ha sconfitto la norvegese Suzann Pettersen aprendo la strada verso la vittoria a Paula Creamer. “Quello – afferma la Stanford – è stato uno degli incontri più belli della mia vita”. Il bilancio per la Stanford è di 3 vittorie (2007, 2009 e 2015) e altrettante sconfitte (2003, 2011 e 2013). Mentre sono 6 i titoli conquistati in carriera, sul LPGA Tour, dalla texana, nuova vicecapitana degli Stati Uniti. (ANSA).