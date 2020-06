Moto: 24 ore Le Mans ad agosto a porte chiuse

(ANSA-AFP) – ROMA, 04 GIU – Le 24 ore di Motos au Mans in programma il 29 e 30 agosto si svolgerà a porte chiuse a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato oggi l’Automobile Club de l’Ouest (ACO). “Dato l’attuale contesto sanitario, le misure per limitare i viaggi tra alcuni paesi e il divieto di assembramenti in vigore in Francia, la 43a edizione delle 24 Heures di moto, in programma il 29 e 30 agosto, si terrà a porte chiuse”, hanno annunciato gli organizzatori in una nota. La gara, inizialmente programmata per aprile prima di essere rinviata, è valida per il campionato mondiale di endurance. (ANSA-AFP).