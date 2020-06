Fase 2: ecco il modello Montesilvano, riparte il turismo

MONTESILVANO MARINA. – “Un’estate che sia quanto più possibile viva e vivace, ma in assoluta sicurezza. Stiamo lavorando senza sosta per garantire tutto questo”. Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, sintetizza così le iniziative che l’amministrazione comunale sta portando avanti per la stagione in partenza, nella città che dispone della più imponente ricettività in Abruzzo.

Un insieme di misure che in tanti stanno osservando e che è destinato a diventare un modello pilota per il rilancio del turismo dopo l’emergenza coronavirus. “Normalmente d’estate raddoppiamo il numero degli abitanti e arriviamo a centomila presenze in città – afferma il sindaco – Difficile tornare a quei numeri, ma il messaggio che stiamo cercando di far passare è che qui si può venire in tranquillità, sarà una bella estate in sicurezza. Ci auguriamo che le persone comprendano tutto quello che stiamo facendo. Puntiamo molto sul turismo locale”.

Posti assegnati da prenotare e chioschi sulle spiagge libere, i cui gestori dovranno controllare il rispetto delle misure di sicurezza; iniziative per incentivare il passeggio, anche con la pedonalizzazione del lungomare; microeventi diffusi, anche come forma di supporto alle attività commerciali. A tutto questo si aggiunge una innovativa App che, oltre a offrire numerosi servizi, consentirà di sapere quante persone ci sono in bar e ristoranti e di prenotare.

“La prima cosa su cui ci siamo concentrati – spiega il primo cittadino – sono le spiagge, che rappresentano la vera domanda del momento. Installeremo dei chioschi o delle strutture belle e funzionali sulle spiagge libere che, grazie a dei bandi di prossima emanazione, avranno un gestore, il quale avrà il compito di far rispettare le misure di sicurezza contro il contagio, oltre ad offrire servizi di salvamento e pulizia e somministrazione di alimenti e bevande. Le spiagge saranno suddivise in ‘slot’ e bisognerà prenotare il proprio posto”.

Per quanto riguarda le spiagge dedicate alle persone con disabilità, uno dei valori aggiunti del turismo montesilvanese, per questioni di sicurezza quest’anno è impossibile riproporre le aree attrezzate degli scorsi anni, ma il Comune e l’Ufficio Disabili dell’ente si sono già organizzati con gli stabilimenti balneari, affinché ci siano ombrelloni gratuiti dedicati. “E questa è una bellissima cosa”, dice De Martinis.

Verrà inoltre replicata ed ampliata l’isola pedonale sul lungomare, così da consentire di passeggiare in sicurezza. Ci saranno molti più eventi rispetto agli altri anni, ma saranno più piccoli e diffusi. “Invece di eventi medio-grandi – sottolinea il sindaco – promuoveremo tanti piccoli eventi diffusi, che accompagneranno le passeggiate e supporteranno le attività commerciali. Previsto, inoltre, il raddoppio del suolo pubblico per bar e ristoranti, così da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. A breve arriveranno anche le stazioni per bici elettriche e monopattini”.

Mentre fervono i preparativi per la stagione in partenza, il sindaco si dice fiducioso: “L’idea è quella di garantire un’estate che possa contemplare un sano divertimento, giornate tranquille e sicurezza, cercando di mantenere o di rivedere secondo i nuovi parametri ciò che già ha avuto riscontri positivi gli altri anni”, conclude De Martinis.

(di Lorenzo Dolce/ANSA)