(ANSA) – ROMA, 04 GIU – La riunione del Consiglio federale è stata convocata per le ore 12 di lunedì 8 giugno. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione del 20 maggio e le comunicazioni del presidente, l’informativa del segretario generale, poi le modifiche regolamentari, le nomine di competenza, le competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche per la stagione sportiva 2019/20. Infine, i provvedimenti conseguenti, le licenze nazionali per la stagione sportiva 2020/21, i termini di tesseramento in ambito professionistico per la stagione sportiva 2020/21, la ratifica delle delibere d’urgenza del presidente federale. (ANSA).