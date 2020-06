ROMA. – Via libera definitivo del Senato al decreto legge Imprese. Palazzo Madama, come già Montecitorio, ha approvato il provvedimento con la fiducia. Il testo, varato dopo il Cura Italia e prima del dl Rilancio, fa parte del ventaglio di interventi d’emergenza messi in campo dal governo per attutire l’impatto del Coronavirus sull’economia.

Il Senato ha dato il via libera definitivo con 156 voti a favore e 119 contrari. Le uniche novità sono state quindi introdotte a Montecitorio e hanno riguardato soprattutto i prestiti alle imprese garantiti dallo Stato. Per esempio, prevedendo che l’istruttoria della banca venga sostituita da un’autocertificazione.

E poi sono stati allungati i tempi delle restituzioni ed eliminati alcuni paletti. Altre modifiche introdotte a Montecitorio e confermate a Palazzo Madama definiscono i limiti delle responsabilità dei datori di lavoro per i dipendenti che si ammalano di coronavirus.

Il centrodestra ha protestato per l’impossibilità di mettere mano al decreto durante il passaggio al Senato. E la Lega ha sollevato una polemica sul golden power. Accogliendo una proposta del partito di via Bellerio, la Camera aveva esteso la disciplina ai settori siderurgico e agroalimentare, per il 2020.

Però, secondo la leghista Barbara Saltamartini, presidente della Commissione attività produttive della Camera, nella bozza inviata al Consiglio di Stato “una manina” avrebbe declassato dalla Golden Power l’acciaio, eliminando “di fatto la strategicità della produzione e dei livelli occupazionali” del comparto.

Queste le novità principali del testo varato dal Parlamento rispetto a quello uscito dal consiglio dei ministri.

PRESTITI GARANTITI: la soglia dei prestiti con garanzia statale al 100% sale dai 25 ai 30 mila euro. Si allungano da 6 a 10 anni i tempi di restituzione. I prestiti superiori, fino a 800 mila euro, con garanzia pubblica fino all’80% e quella di Confidi per arrivare al 100%, potranno essere restituiti in 30 anni. Mentre si estende alle partecipate pubbliche la garanzia statale del Fondo delle Pmi per i prestiti fino a 5 milioni finora prevista per le imprese private con non piu’ di 499 dipendenti.

AUTOCERTIFICAZIONE: Per velocizzare le procedure di finanziamento con garanzia pubblica alle aziende in difficoltà, le imprese possono presentare un’autocertificazione, che nel testo originario era possibile solo per importi fino a 25 mila euro. Un’altra modifica prevede che la garanzia di Stato possa essere concessa anche a imprenditori che, in passato, abbiano avuto problemi con il pagamento dei mutui.

RESPONSABILITA’: L’imprenditore, il manager privato, il dirigente pubblico e quello scolastico che facciano rispettare le norme di sicurezza previste per i luoghi di lavori non saranno chiamati in causa qualora un dipendente si ammali di Coronavirus.

STOP SEGNALAZIONI: L’attivazione di un prestito accompagnato dalla garanzia pubblica determina per il beneficiario anche la sospensione delle segnalazioni alla Centrale rischi fino al 30 settembre.

GOLDEN POWER: un emendamento approvato in commissione ha esteso ai settori siderurgico e agroalimentare la Golden Power, cioè quella serie di “poteri speciali” che permettono al Governo di intervenire nella gestione delle società ritenute strategiche. La Lega, però, sostiene che il governo stia facendo una marcia indietro per il settore dell’acciaio.

FIERE DISDETTE: E’ stato introdotto un credito di imposta del 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che nel 2020 sono state disdette per il coronavirus.

STOP MUTUI: E’ stata estesa la platea di chi può richiedere la sospensione dei mutui prima casa. Ora ne fanno parte anche: titolari di ditte individuali, piccoli imprenditori, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

(Di Giampaolo Grassi/ANSA)