ROMA. – L’Atalanta si prende la ribalta del mercato, nell’attesa della ripartenza del campionato. Il primo obiettivo della “Dea” è il riscatto di Mario PASALIC che molti indicano come il 12/o a uomo di Gasperini, visto che viene inserito in ogni partita, come alternativa alla coppia Fruler-De Roon, o di Gomez.

In prestito biennale dal Chelsea, per Pasalic è tempo di riscatto, dal momento che, sull’utilità del giocatore croato, non ci sono dubbi. L’obiettivo, però, è di abbassare i 15 milioni di euro a suo tempo pattuiti con il club di Londra: per Pasalic sarebbe pronto un quadriennale da 1,5 milioni a stagione.

Per TONALI si giocherà un vero e proprio Derby d’Italia fra Juve e Inter. Il club nerazzurro punta alla formula che, un anno fa, portò Barella alla Pinetina: ovvero, prestito oneroso con obbligo di riscatto, in modo da coprire i 50 milioni chiesti da Cellino per il cartellino del centrocampista del Brescia.

L’Inter proverà anche a inserire una contropartita tecnica. La Juve sta alla finestra e aspetta di piazzare il colpo vincente, girando magari al Brescia alcuni giovani di belle speranze.

THIAGO SILVA è al passo d’addio con il PSG: il brasiliano mediterebbe un ritorno al Milan, il club che lo lanciò in Europa, accogliendolo giovanissimo nel 2009. Bisognerà a questo punto valutare le strategie del club rossonero che, prima di tutto, vuole conoscere le condizioni del brasiliano, spesso innfortunato.

I tifosi della Roma tremano e temono di dover salutare, per le solite questioni di bilancio, due fra i calciatori più promettenti: Lorenzo PELLEGRINI e ZANIOLO. La mancata cessione delle quote societarie del club giallorosso, infatti, quasi obbliga Pallotta a disfarsi dei propri gioielli. Sul tavolo ci sono scambi che, tutto sommato, potrebbero anche rivelarsi vantaggiosi per il club capitolino: come quello fra UNDER con RUGANI della Juve. I bianconeri puntano anche su Zaniolo. A rischio-cessione anche KLUIVERT. Difficile che arrivi l’ex Barcellona, PEDRO.

Tornando all’Inter, resta in ballo il futuro di LAUTARO avviato verso il Barcellona – mentre è da decidere quello di LAZARO. Il Napoli rischia di perdere ALLAN, che può finire all’Everton di Ancelotti. Anche KOULIBALY può salutare la Serie A per la Premier.

Lo stesso vale per BENNACER del Milan, che piacerebbe al Manchester City. Per la Bild, Timo WERNER del Lipsia è a un passo dal Chelsea, che dovrebbe firmare un quinquennale da oltre 10 milioni di euro a stagione.