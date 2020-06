Calcio venezuelano: nuovo format per la stagione 2020 della Primera División

CARACAS – La Primera División venezuelana ci aveva salutato lo scorso 8 marzo con il posticipo Metropolitanos-Mineros (vittoria 3-0 per i Viola), poi é stata dichiarata la quarantena a causa del Covid-19. Situazione che aveva lasciato con il cuore frantumato i fedeli che ogni domenica visitavano i campi della massima serie del calcio venezuelano.

Dopo 80 giorni di lockdown é iniziata a circolare su internet la proposta di un nuovo format per portare a termine la stagione 2020 e definire campione, squadre qualificate per le competizioni continentali (Libertadores e Sudamericana) e retrocessioni.

Quando ci sarà l’approvazione dal Governo le 19 squadre saranno suddivise in due gironi in base alla posizione geografica. Tutto questo per evitare lunghi spostamenti.

Nel girone “A” sono state inserite: Academia Puerto Cabello, Aragua, Atlético Venezuela, Carabobo, Caracas, Deportivo La Guaira, Lala, Metropolitanos, Mineros e Monagas.

Mentre nel “B” ci saranno: Deportivo Lara, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Gran Valencia, Portuguesa, Trujillanos, Yaracuyanos, Zamora e Zulia.

Ci saranno gare d’andata e ritorno. Le prime due della classe si affronteranno nella finalissima per definire chi si cucirà la “estrella” sul petto. Entrambe avranno un posto garantito per la fase a gironi della Libertadores 2021. Mentre le seconde parteciperanno alla fase preliminare della massima competizione continentale per club.

L’altra proposta apparsa sul web é quella di usare lo stato Carabobo come sede per questo “Torneo Adecuación”; le sedi che si userebbero sono il Misael Delgado e la Bombonerita di Puerto Cabello. La scelta di questa regione del paese è per il semplice fatto di essere una delle regioni con il minor numero di contagi. In questa proposta, il torneo continuerà dalla 7 giornata.

Bisognerà attendere per capire quale decisione sarà presa per portare a termine il Torneo della Primera División. Speriamo si trovi una soluzione in fretta.

(di Fioravante De Simone)