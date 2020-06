(ANSA) – NEW YORK, 5 GIU – “Il massacro di civili cinesi disarmati” a Piazza Tienanmen “è una tragedia che non sarà dimenticata”. Lo afferma la Casa Bianca chiedendo alla Cina di onorare la memoria di chi ha perso la vita durante la protesta e “fornire” i dati completi di chi è stato ucciso o di chi incarcerato in legame al massacro del 4 giugno 1989. (ANSA).