(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 5 GIU – “Tutto è in relazione: la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri. #LaudatoSi #WorldEnvironmentDay”. Lo scrive Papa Francesco in un tweet nel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente.