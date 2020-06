Coronavirus: India, picco di 9.851 nuovi casi in 24 ore

(ANSA) – NEW DELHI, 5 GIU – Un nuovo picco di positivi al Coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in India: 9.851 casi. Secondo i dati del ministero della Salute, nello stesso giorno sono morte 273 persone. Il contagio nel paese ha raggiunto un totale di 226.770 casi, con 6.348 decessi, portando il paese al settimo posto al mondo. I casi attualmente attivi sono 110.960, mentre 109.461 persone sono guarite; secondo il Ministero la percentuale di guarigioni è quindi del 48,27 per cento. Gli stati più toccati sono il Maharashtra con 77.793 positivi, il Tamil Nadu con 27.256, Delhi, con 25.004, seguiti da Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh e Madhya Pradesh.