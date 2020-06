Calcio: due anticipi il 19 giugno, così ripartirà la Premier

(ANSA) – ROMA, 05 GIU – Il match fra Norwich City e Southampton, in programma alle 19 sul terreno del Carrow Road venerdì 19 giugno, inaugurerà il nuovo frammento di calendario della Premier League che il Covid-19 aveva fermato alla 29/a giornata (9 marzo). Il programma della 30/a del massimo campionato inglese proseguirà sempre il 19 giugno, ma alle 21, con la sfida del Tottenham Hotspur Stadium di Londra fra i padroni di casa e il Manchester United. Il giorno dopo, sabato 20 giugno, altre quattro partite, fra le 13,30 e le 20,45. Il Liverpool tornerà in campo domenica 21 giugno, alle 20, nel derby esterno contro l’Everton di Ancelotti; il giorno dopo il Manchester City chiuderà il programma, ospitando il Burnley alle 21. Della Premier si conoscono soltanto i dettagli della 30/a, 31/a e 32/a giornata, ossia l’elenco delle partite fino a giovedì 2 luglio, quando – alle 21,15 – andrà in scena il big-match fra Manchester City e Liverpool che a quel punto – salvo clamorosi quanto inattesi rovesci – sarà già campione d’Inghilterra. (ANSA).