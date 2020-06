(ANSA) – ROMA, 05 GIU – Non solo Premier League. La Football Association ha comunicato la data provvisoria per la ripresa della FA Cup, che dovrà ripartire dai quarti dopo lo stop per pandemia. Le partite valide per questo turno sono state programmate sabato 27 e domenica 28 giugno, mentre per le semifinali bisognerà aspettare il week-end del 18 e 19 luglio. La finale è stata invece fissata per il primo di agosto. Questo il programma delle partite dei quarti di finale: Sheffield United-Arsenal, Newcastle United-Manchester City, Norwich City-Manchester United e Leicester City-Chelsea. Il trofeo della più antica competizione calcistica a eliminazione diretta è detenuto da Manchester City di Pep Guardiola, che l’anno scorso lo conquistò, battendo in finale il Watford (6-0). (ANSA).