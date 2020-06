(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 5 GIU – “Proteggere l’ambiente e rispettare la biodiversità del pianeta sono questioni che riguardano tutti noi. Non possiamo pretendere di essere sani in un mondo malato”. Lo afferma il Papa in una lettera inviata a Ivan Duque Marquez, Presidente della Colombia che ospita virtualmente (a causa dell’emergenza Covid 19) la Giornata Mondiale dell’Ambiente. “Le ferite causate alla nostra madre terra sono ferite che sanguinano anche in noi”.