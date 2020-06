(ANSA) – LONDRA, 5 GIU – Il Regno Unito registra “toni positivi”, ma solo “progressi limitati” nei negoziato sulle relazioni future post Brexit con l’Ue, dopo il quarto round di trattative in video collegamento. Lo afferma il capo negoziatore britannico David Frost in risposta a Michel Barnier, notando che il formato digitale dei colloqui ha ormai raggiunto i suoi “limiti” e che occorre “accelerare”. Londra ribadisce peraltro la sua posizione ferma rispetto alle richieste di Bruxelles in materia di pesca e “sul cosiddetto level playing field”.