(ANSA) – ROMA, 05 GIU – Anche il Giappone, secondo una frase tanto in voga, vede la luce in fondo al tunnel e lo fa grazie anche al calcio. La ripartenza della J-League, il massimo campionato nipponico, dà un tocco di normalità alla vita di tutti i giorni e tiene a bada i fantasmi della pandemia. Il campionato giapponese riaprirà i battenti il 4 luglio e si concluderà il 19 dicembre. Al via anche i campionati minori: la J2 e la J3, vale a dire i campionati di II e III Divisione, invece, rimetteranno il pallone al centro il 27 giugno. Tutte le partite, almeno inizialmente, come da protocollo si disputeranno a porte chiuse. (ANSA).