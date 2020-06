(ANSA) – ROMA, 05 GIU – “Gli atleti tendenzialmente non amano cambiare quello che funziona: queste modifiche di orari e condizioni possono generare delle incertezze. Detto questo possono essere considerati molto forti mentalmente, cambia poco per loro essere visti da mille persone, da 10 o da 80 mila. Riescono a isolarsi dal contesto. Le papere dei portieri in Germania? Non credo sia dovuta all’assenza del pubblico”. Così il mental coach Francesco Fornaro illustra lo stato d’animo dei calciatori, reduci da un lungo stop, ma sul punto di rimettersi in gioco. “Gli atleti sono bravissimi ad adattarsi, da questo punto di vista sono molto professionali – aggiunge il prof. Fornaro -. E più importante il tema del caldo, dell’umidità, delle partite in estate. Il clima ha un’influenza sul rendimento dei calciatori, è un fattore che incide fisicamente, non mentalmente. Alla fine fai i conti con quello che hai e poi il clima vale per tutti. Ho sentito degli atleti durante la quarantena, li ho esortati a rimanere sull’obiettivo; mancava il concetto di squadra, ma sono stati aiutati dalle videochiamate”. “Alcuni di loro – conclude – hanno anche avuto modo di recuperare. Sono convinto che torneranno in campo al 100%”. (ANSA).