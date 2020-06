MADRID – Come saranno i Comites del futuro? Quali sono le proposte concrete in questa fase di riforma? Come si voterà? Sono queste alcune delle domande alle quali il Comites di Parigi e quello di Bruxelles desiderano dare risposta con un “incontro virtuale” aperto al pubblico. Il Webinar, al quale tutti sono invitati, è stato fissato per domani, alle ore 10.

Nel portale del Comites di Parigi si sottolinea quanto importante sia “creare una rete, un networking, una fabbrica a idee tra i Comites delle capitali europee”.

L’incontro è in programma domani alle ore 10. Nel portale del Comites di Parigi si legge che è l’occasione per tutti i presidenti “dei Comites delle capitali Europee, d’innovarci, potenziarci e fare delle proposte concrete”

E aggiunge:

“I Comites che vorremmo è andare aldilà di quella che è la percezione ‘sbagliata’ di qualcosa di stanziale, immobile, stagno, ma al contrario essere protagonisti e parte integrante del Sistema Italia nel mondo attori protagonisti al pari degli altri Organismi rappresentativi, ne abbiamo data prova in questi ultimi mesi nell’affrontare questa crisi eccezionale del COVID19 nel mondo”.

Il Comites di Parigi, inoltre, si augura che questo Webinar, aperto al pubblico, possa essere l’occasione di far parlare dei Comites. Un “organismo – è scritto nel portale del Comites di Parigi – capace di interagire attivamente con il tessuto sociale e associativo creando delle sinergie e circoli virtuosi”, e costruire un intercomites Europeo.

Per maggiori informazioni sul Webinar, consultare il portale del Comites di Parigi: comitesparigi.fr

