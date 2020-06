(ANSA) – BERGAMO, 05 GIU – Le scuole di Bergamo – città fulcro dell’epidemia di coronavirus – si preparano al rientro a settembre, con le nuove regole del distanziamento: tra queste il liceo artistico Giacomo e Pio Manzù, dove sono state collocati dei divisori in plexiglass attorno a ciascun banco. “Siamo pronti per gli esami e per il rientro a settembre”, è il commento del preside Cesare Botti.