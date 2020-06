MADRID – Il 3 giugno 215 connazionali sono rientrati in Italia con un volo charter promosso dal Comites di Madrid. Lo informa lo stesso Comites, che presiede Pietro Mariani, nel proprio portale.

“Con il volo di ritorno – precisa il Comites nel portale -, una quindicina tra italiani e spagnoli, sono potuti tornare in Spagna grazie anche alla collaborazione del Consolato Spagnolo di Milano”.

Il Comites specifica anche che “la task force del Com.It.Es formata dal Presidente Pietro Mariani, dal Segretario Giovanni Simone e dal VicepresidenteAndrea Lazzari, ha lavorato all’organizzazione di questo primo volo da Madrid a Milano Malpensa per più di un mese, dopo aver ricevuto il pieno sostegno e la solida collaborazione dell’Ambasciata d’Italia e della Task Force dei funzionari a Madrid, a cui va il plauso per l’impegno profuso, in questi mesi di incertezza, per dare risposte e informazioni ai tanti connazionali con necessità urgente di tornare in Italia”.

Il Comites poi aggiunge:

“La garanzia del rimborso completo (nel caso in cui il volo non partisse per mancanza di sufficiente domanda) è stato un elemento determinante al successo dell’operazione, insieme alla possibilità di poter portare con sé, inclusa nel prezzo del biglietto, una valigia di 23 chili in stiva e una di 8 chili a bordo”.

Infine, il Comites di Madrid, nel suo portale, informa che un nuovo volo, con partenza da Madrid per Malpensa, è previsto per il 14 giugno. Per il giorno 17, invece, è in programma un volo dalle Isole Canarie, sulla tratta Tenerife-Las Palmas-Malpensa.

Per maggiori informazioni consultare il portale del Comites di Madrid: http://www.comitesspagna.info

Redazione Madrid