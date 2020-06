(ANSA) – BRUXELLES, 05 GIU – “Credo che torneremo al pieno funzionamento dell’area Schengen non più tardi di fine giugno”. Lo ha detto la commissaria Ue dell’interno, Ylva Johansson, al termine della videoconferenza dei ministri dell’interno europei. La commissaria ha sottolineato che per molti Paesi le restrizioni ai movimenti interni all’Ue saranno tolte già il 15 giugno, ma alcuni “dicono di non essere pronti a farlo” e di aver bisogno di valutare ulteriormente la situazione epidemiologica.