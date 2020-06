++ Lega A ‘niente algoritmo, verdetti solo se matematici’ ++

(ANSA) – MILANO, 05 GIU – Media aritmetica per definire la classifica in caso di stop, verdetti solo se aritmetici. E’ quanto votato a larga maggioranza (solo 4 astenuti) dall’assemblea di Lega Serie A per il piano B, nel caso in cui il campionato non dovesse finire. La classifica finale sarebbe stilata con la media punti moltiplicata per le gare mancanti per definire le qualificate alle coppe, lo scudetto e le retrocessioni sarebbero assegnati solo in caso di matematica. Lunedì è in programma il Consiglio Federale della Figc. (ANSA).