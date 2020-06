Venezolanos con cuentas en Wells Fargo se quedan sin Zelle

CARACAS – El banco estadounidense Wells Fargo anunció a sus clientes con domicilio en Venezuela la eliminación del acceso a la plataforma Zelle.

“A partir del 26 de junio, Wells Fargo elimina el acceso a Zelle a clientes con domicilio de cuenta en Venezuela. Miles de personas con cuentas domiciliadas en Venezuela están recibiendo este email”, escribió el periodista Arnaldo Espinoza en Twitter.

Zelle es una red de pagos digitales con sede en Estados Unidos, de la empresa Early Warning Services. Fundada en 2017. La página del Wells Fargo refiere que es una forma de enviar y recibir dinero entre amigos, familiares y otras personas conocidas y de confianza.

Aunque la entidad no ha emitido una comunicación oficial sobre la restricción, la notificación se estaría haciendo a través de un correo electrónico y agregó que el finiquito se basa en el artículo 28b) del contrato de Servicio online de Wells Fargo y la sección 6.B del contrato de servicio de Zelle.

En sus términos, Wells Fargo indica que ante “transacciones no autorizadas o fraudulentas relacionadas con su cuenta de fondos, cuenta de depósito o uso del servicio de transferencia, (…) podemos suspender o cancelar su acceso al servicio de transferencia en cualquier momento”, medida que incluye a Zelle.

Wells Fargo indicó que no es una política de la institución, sino una directriz del servicio de pagos, propiedad de Early Warning Services. La información obtenida indica que Zelle está haciendo una auditoría general de sus cuentas que incluye; no solo a titulares venezolanos, por lo que habría decidido suspender el acceso a un número no determinado de clientes de Wells Fargo.

La dolarización de facto que vive Venezuela ha provocado que miles de ciudadanos, sean personas jurídicas o particulares, hagan uso de la plataforma Zelle para la compra o venta de dólares digitales por sus productos o servicios.

Se veía venir

Henkel García, de la firma Econométrica, aclaró que Wells Fargo solo suspendió el uso de Zelle para clientes con residencia en Venezuela, no que congeló o cerró las cuentas bancarias.

El economista y director de Ecoanalitica, Asdrúbal Oliveros, señaló que es posible que en el futuro más bancos se sumen a la medida adoptada por el Wells Fargo e impidan el uso de zelle a los venezolanos. “Siempre he sido de la opinión que dada las condiciones de Venezuela que elevan nuestro riesgo reputacional, lo mejor es usar el Zelle al mínimo y manejar efectivo”, acotó a través de su cuenta en Twitter.

Resaltó que ello se debe a la situación de Venezuela y por ende lo preferible era utilizar poco la plataforma de zelle y recurrir directamente al efectivo. Agregó que desde hace tiempo viene “insistiendo en la posibilidad de este tipo de medidas”.

Por su parte, el economista Luis Oliveros indicó que se realizarán más acciones similares a la adoptada por el banco estadounidense.

No son sanciones

La decisión del Wells Fargo de suspender los servicios de Zelle a las cuentas domiciliadas en Venezuela no tiene nada que ver con las sanciones que ha impuesto el Gobierno de EEUU. Más bien, están cumpliendo las normas internas de la aplicación. Así lo aclaró el periodista experto en tecnología Fran Monroy Moret.

“No tiene nada que ver con las sanciones de EEUU. Para nada. Simplemente están cumpliendo las normas. Esta es una herramienta de pago para EEUU nada más y para pocas transacciones al mes. No para ser un método de pago perenne”, afirmó.

“Están cumpliendo sus normas. Zelle tenía varias normas. Una, es para pocas transacciones. Otra, transacciones dentro de EEUU. La tercera, diseñada para transacciones por montos bajos y además entre conocidos. Entonces cuando usas tu cuenta personal y recibes 30 pagos al día de 200 dólares, ya levantas varias alertas en la aplicación. Aparte, por ser una aplicación IP, al rastrearlo y monitorear que todas las emisiones son en Venezuela, eso ya levanta más alarmas”, señaló Monroy.