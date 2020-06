(ANSAmed) – LUBIANA, 6 GIU – “Ringrazio il ministro per l’ottimismo per la riapertura a partire dal 15 giugno. È molto importante per tanti nostri connazionali e anche per la ripartenza del turismo”, settore cruciale per entrambi i Paesi. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa a Lubiana insieme al collega sloveno Anze Logar. (ANSAmed)