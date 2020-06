(ANSA) – VENEZIA, 6 GIU – L’alta marea stupisce ancora a Venezia e ieri sera, con la punta di 99 centimetri raggiunta alle 22.30, ha toccato un piccolo record: mai infatti era accaduto nella storia che a giugno – mese del tutto inusuale per il fenomeno – l’acqua alta si presentasse per due giorni consecutivi si misure vicine o superiori al metro, com’era stato giovedì notte con +116. E oggi il fenomeno potrebbe ripetersi, con una misura superiore al metro. Piazza San Marco – tra le zone più basse del centro – era ieri già allagata quando ancora non faceva buio, così il fenomeno ‘acqua alta’ si è rivelato un’attrattiva irresistibile per i turisti già arrivati in città, alla caccia di foto e immagini di una Venezia unica anche in queste situazioni.