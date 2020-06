Calcio:Fiorentina; Commisso, anche Iachini ha avuto il virus

(ANSA) – FIRENZE, 06 GIU – Anche Beppe Iachini è stato contagiato dal coronavirus. A dichiararlo Rocco Commisso nel corso di una diretta dagli Stati Uniti attraverso i canali ufficiali della Fiorentina, in occasione del suo primo anno di presidenza viola. ”Anche il nostro allenatore è stato malato in questi mesi, non lo sapevo, ha tutto il mio supporto” – ha affermato il magnate italo americano. Quanto alla possibilità che Iachini possa guidare ancora la Fiorentina la prossima stagione ha preso tempo: ”Bisogna vedere cosa succederà in questo finale di campionato, Iachini mi ha ben impressionato finora, ha fatto un buon lavoro, ma adesso a lui e ai giocatori dico di concentrarsi sulle prossime gare, faccio gli scongiuri ma non devono esserci brutti scherzi, dobbiamo restare in Serie A dopodiché progetteremo il rilancio per la futura stagione”. (ANSA).