Minneapolis: Parigi omaggia George Floyd malgrado il divieto

(ANSA) – PARIGI, 6 GIU – Un migliaio di persone si sono radunate oggi pomeriggio a Parigi, nonostante il divieto, nei pressi dell’ambasciata americana, per una manifestazione in omaggio a George Floyd e di denuncia delle violenze della polizia in Francia. Raduni e cortei per chiedere “giustizia per tutti” si sono svolte in altre città della Francia. A Parigi, i manifestanti sono stati bloccati a poche decine di metri dall’Ambasciata degli USA, a place de la Concorde da uno schieramento massiccio di polizia. Un’altra manifestazione è prevista per il tardo pomeriggio a Champ-de-Mars, anch’essa vietata nell’ambito delle regole sulla riapertura dopo il lockdown, che prevedono assembramenti di non oltre 10 persone. Un primo raduno contro le violenze della polizia aveva visto manifestare martedì a Parigi oltre 20.000 persone, che avevano seguito l’appello della famiglia di Adama Traoré, giovane rimasto ucciso in banlieue di Parigi nel 2016 durante il suo fermo in una caserma della gendarmeria.