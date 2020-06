Dalla palestra fotografa il ladro sull’auto

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 07 GIU – Si stava allenando in palestra a Reggio Emilia e attraverso una grande vetrata che si affaccia su un centro commerciale ha notato un ladro dentro un’auto in sosta. Prima che scappasse, la donna è riuscita a fare alcune foto che poi ha girato in chat al proprietario dell’auto. Questi, quando si è accorto dell’effrazione, ha denunciato l’episodio ai carabinieri, consegnando anche le immagini. E così, grazie alla targa dell’auto a bordo della quale il ladro era fuggito rilevata dalla testimone e alle foto che lo hanno immortalato, i militari sono riusciti a identificare un pregiudicato reggiano: si tratta di un 34enne, denunciato per furto aggravato.(ANSA).