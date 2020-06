(ANSA) – ROMA, 7 GIU – L’Italia è chiamata ad una prova impegnativa, ma supererà la sfida che sta affrontando nella sua unità, non vincerà da solo un territorio contro un altro. È quanto sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio nei 50 anni dalle prime elezioni regionali. Il presidente sottolinea che il principio di autonomia di Regioni ed enti locali è alle fondamenta della costruzione democratica, e la libertà dei territori è un contributo all’unità nazionale. E ricorda che la stessa lotta alla pandemia ha posto di fronte a nuovi interrogativi su come rendere migliore il servizio ai cittadini ed evitare che conflitti e sovrapposizioni tra istituzioni possano creare inefficienze o aprire fratture nella società.