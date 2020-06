(ANSA) – WASHINGTON, 7 GIU – La protesta prosegue pacifica a Washington, mentre i diversi cortei di manifestanti formatisi in diversi punti della città continuano a convergere sull’area della Casa Bianca. E il muro fatto innalzare da Donald Trump a protezione della residenza presidenziale è stato tappezzato di poster, bandiere, disegni e cartelli con gli slogan della protesta. Le barriere di cemento e recinzioni metalliche sono state decorate con fiori, fiocchi colorati, origami, palloncini in quella che si e’ trasformata in una sorta di esibizione, una mostra improvvisata con tutti i simboli di chi e’ sceso in strada per denunciare il razzismo, la violenza della polizia e per chiedere un reale cambiamento.