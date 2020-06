Premier Malta, i migranti minacciavano l’equipaggio

(ANSA) – ROMA, 7 GIU – I 425 migranti accolti a Malta dopo aver trascorso quasi 40 giorni a bordo di 4 imbarcazioni turistiche avevano occupato la cucina di una di queste e, armati di coltelli, avevano minacciato di far esplodere una bombola del gas e di sequestrare i membri dell’equipaggio: lo ha detto il premier maltese Robert Abela all’emittente One, spiegando di aver preso la decisione dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte dell’equipaggio della Europa II, una delle imbarcazioni noleggiate dal governo per ospitarli.