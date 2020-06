(ANSA) – ROMA, 7 GIU – Proseguite anche ieri le verifiche delle forze dell’ordine sulle prescrizioni anti-contagio. Ieri – informa il Viminale – sono state 77.083 le persone controllate: 140 sono state sanzionate per spostamenti illegittimi, 10 per violazione della quarantena. Controllati anche 19.977 esercizi commerciali: 24 titolari sono stati sanzionati, per 16 locali è stata disposta la chiusura.