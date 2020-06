Scherma: Consiglio Fis vara misure sostegno società e atleti

(ANSA) – ROMA, 07 GIU – Il Consiglio federale della Fis, riunitosi in videoconferenza, ha approvato la maxi-variazione di bilancio relativa ai contributi per il sostegno e la ripartenza del mondo della scherma italiana. “Stanti le minori spese dettate dallo stop all’attività agonistica – informa la federazione – ci sarà un un imponente flusso economico in uscita e destinato alle società, agli atleti ed ai tecnici”. “In questo modo si dà concretezza alla manovra che avevamo previsto nella scorsa seduta – ha spiegato il presidente, Giorgio Scarso – e che si esplicita in contributi diretti ed indiretti destinati a tutte le componenti il mondo della scherma italiana”. Per le società che si riaffilieranno, il Consiglio ha confermato un contributo straordinario che si articolerà in una quota fissa di 1000 euro e di una quota variabile determinata dal numero di atleti agonisti tesserati alla data del 15 marzo 2020 che si ri-tessereranno come agonisti entro il 15 dicembre. Ci sarà poi un ulteriore contributo di 300 euro per le spese di sanificazione e igienizzazione. Per le 81 società che svolgono attività paralimpica, è stata approvata la bozza di ripartizione delle risorse messe a disposizione, quale contributo, dal Cip e che lo stesso erogherà agli affiliati Quanto agli atleti ed ai tecnici, il Consiglio ha deliberato l’integrazione dell’indennità di allenamento degli atleti di interesse nazionale e la collaborazione tecnica dei maestri degli atleti stessi. Le ipotesi relative al nuovo calendario federale ed alle nuove disposizioni per l’attività agonistica puntano sulla regionalizzazione delle gare per poi una fase nazionale limitata ai qualificati da svolgersi nella fase conclusiva della stagione, oltre anche ad una diversificazione dei numeri di qualificati in base alle varie armi ed allo storico dei partecipanti alle diverse competizioni. (ANSA).