(ANSA) – MILANO, 07 GIU – E’ morto in ospedale il marocchino di 29 anni accoltellato questo pomeriggio a Milano durante una lite scoppiata a bordo di un autobus. L’uomo, identificato grazie alla tessera di accesso a una mensa per i poveri, è stato soccorso attorno alle 19.45 all’angolo tra via Nazario Sauro e via Oldofredi. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni alla polizia, sul mezzo della linea 91 sarebbe scoppiata una lite tra 4 stranieri per motivi ancora da chiarire.