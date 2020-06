Nuove proteste davanti Casa Bianca

(ANSA) – WASHINGTON, 7 GIU – Non si fermano in America le proteste contro il razzismo e la polizia. Dopo le marce pacifiche di ieri, in serata migliaia di manifestanti sono di nuovo scesi in strada a New York e Washington. A Manhattan circa duemila persone si sono radunate a Columbus Circle davanti al Trump International Hotel al grido ‘Throw him out’, cacciatelo via, riferito al presidente Donald Trump. Nella capitale federale una grande folla si e’ nuovamente ritrovata davanti alla Casa Bianca, ancora protetta da un muro di recinzioni e barriere.