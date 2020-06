Calcio: Inter; Candreva, ci siamo quasi e non vediamo l’ora

(ANSA) – MILANO, 08 GIU – Pochi giorni e l’Inter tornerà in campo riprendendo la stagione interrotta per l’emergenza Coronavirus. Un ritorno alla normalità atteso soprattutto dai giocatori, come racconta Antonio Candreva con un post sui propri social. ”Ci siamo quasi…e non vediamo l’ora. Il prato verde – scrive il centrocampista dell’Inter – i compagni, le emozioni che solo questo sport ci regala. Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi a tutti i nostri tifosi, dopo questo periodo di sofferenza e difficoltà per tutti e per tutto il Paese”.(ANSA).