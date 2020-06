(ANSA) – ROMA, 08 GIU – Un massimo di 8.000 spettatori, circa il 20% della capienza del Muirfield Village Golf Club, per il Memorial Tournament, primo torneo del PGA Tour dove il pubblico tornerà ad essere protagonista (i primi cinque post pandemia andranno in scena a porte chiuse). Dal 16 al 19 luglio a Dublin, nell’Ohio, questo il numero di fan consentiti – secondo quanto riportato dal quotidiano Columbus Dispatch – per assistere a un evento che metterà in palio un montepremi di 9.300.000 dollari. I supporter saranno chiamati a indossare mascherine non chirurgiche e dovranno sottoporsi a controlli della misurazione corporea all’ingresso del Club, che non vanterà alcuna gradinata. Ci saranno infatti zone recintate dove si potrà stare seduti o in piedi, rispettando le dovute distanze di sicurezza. (ANSA).