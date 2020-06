(ANSA) – ROMA, 08 GIU – Si chiamerà Justin Rose Ladies e offrirà alle golfiste professionistiche britanniche del Ladies European Tour l’opportunità di “cullare gli stessi sogni offerti a noi colleghi maschi. Perché le distinzioni non sono più ammesse”. Justin Rose non è solo l’ex numero 1 al mondo e il vincitore dell’oro olimpico ai Giochi di Rio 2016, ma è anche un campione di umanità a favore delle pari opportunità. Secondo quanto riportato infatti dal quotidiano inglese The Telegraph, il player britannico, insieme alla moglie Kate, sponsorizzerà un mini tour di 7 eventi – a porte chiuse – in attesa della ripresa ufficiale del massimo circuito continentale del golf femminile, attesa per agosto. Il primo si giocherà il 18 giugno al Manor Golf Club di Brockenhurst (Regno Unito). Il gran finale è previsto invece per il 30 e 31 luglio e si disputerà sulla distanza di 36 buche. Tra le gare più attese anche quella del 9 luglio in programma a Sandwich (nel Kent) sul percorso del Royal St George’s GC dove, dal 16 luglio, era in programma l’Open Championship, il Major più antico (prima edizione 1860) del golf maschile la cui edizione del 2020 è stata cancellata a causa dell’emergenza coronavirus. Con ogni probabilità gli eventi saranno trasmessi in diretta televisiva da Sky Sports UK. “E’ frustrante – ha sottolineato Rose – vedere che il golf femminile non sia promosso allo stesso modo di quello maschile. Ringrazio mia moglie che s’è mostrata subito favorevole e mi ha incoraggiato a intraprendere questo progetto”. Rose metterà in campo anche 44.000 dollari complessivi per quel che riguarda i montepremi. (ANSA).