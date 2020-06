Patto per l’export da 1,4 miliardi euro

(ANSA) – ROMA, 08 GIU – Il patto per l’export riassume le risorse straordinarie stanziate dal governo per circa 1,4 miliardi di euro, con cui si rafforzeranno gli strumenti per l’internazionalizzazione delle imprese e si adotterà un’azione promozionale di ampio respiro. Lo si legge nel documento che viene firmato oggi alla Farnesina da ministri, istituzioni e rappresentanti delle attività produttive, un patto con il quale, ha sottolineato Luigi Di Maio, “apriamo il cantiere del Made in Italy nel mondo”.