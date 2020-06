Coronavirus: Gb, in vigore nuove regole quarantena

(ANSA) – ROMA, 8 GIU – Entrano in vigore oggi nel Regno Unito le nuove regole sulla quarantena di 14 giorni obbligatoria per chi entra nel paese. Si tratta in sostanza di un periodo di auto-isolamento: a chi arriva in aereo, nave o treno – cittadini britannici compresi – dovrà fornire un indirizzo presso il quale intende trascorrere il periodo di isolamento e le multe per le violazioni arrivano fino a mille sterline, ricorda la Bbc. La ministro britannica dell’Interno Priti Patel ha spiegato che la misura è pensata per “impedire una seconda ondata” di coronavirus. Non sono però mancate le critiche per le nuove regole, da alcuni settori industriami in particolare, ma da un certo numero di parlamentari conservatori. Il governo ha difende la sua decisione e la ministro Patel ha infatti sottolineato che si tratta di misure “proporzionate” adottate “al momento giusto”. I dati scientifici “sono chiari”, ha aggiunto, “se limitiamo il rischio di nuovi casi portati dall’estero possiamo fermare una devastante seconda ondata”.